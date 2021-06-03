Москва, , 18:20 — REGNUM Россия может извлечь выгоду из глобального роста цен. Об этом 3 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

«У нас в огромной мере импортированная инфляция. Она к нам в огромной мере завозится. И если мы с ней неправильно обращаемся, а как показывает опыт последних 30 лет, либеральные экономисты с ней всегда неправильно обращаются, мы получаем высокую инфляцию в России», — сказал Колташов.

В то же время Россия, при правильном подходе властей, может заработать на глобальном росте цен, полагает экономист.

«Нужно зарабатывать на этой инфляционной волне — получать максимум выручки на мировом рынке и превращать ее в преимущества российской экономики», — отметил собеседник ИА REGNUM.