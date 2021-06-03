Набережные Челны, Татария, , 18:03 — REGNUM КАМАЗ необходимо поддержать доступными кредитными ресурсами. Об этом 3 июня заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с руководством ПАО «КАМАЗ».

"Существенную поддержку получает КАМАЗ. По-моему, через Ростех было выделено 4 млрд рублей. Эти ресурсы направлялись на поддержку лизинга, уплату процентов, кредитов. Кредитные ресурсы очень важны для компании «КАМАЗ», потому что очень большое количество зарубежных партнёров собирается приобретать соответствующую новую технику», — заявил Мишустин.

«Этот кредитный ресурс очень необходим», — указал он.