Белград, , 18:03 — REGNUM США поддерживают диалог о «нормализации отношений», который Белград и Приштина ведут при посредничестве Евросоюза и его спецпредставителя Мирослава Лайчака. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США, спецпредставитель Госдепа по Западным Балканам Мэттью Палмер 3 июня в Белграде, после встречи с премьер-министром Сербии Аной Брнабич.

Американский чиновник также особо похвалил настрой Белграда и отдельно сербского лидера Александра Вучича на продление переговоров с Приштиной. По его словам, мир и стабильность в регионе Западных Балкан являются гарантом политического и экономического процветания всего региона, передает телеканал РТС.

Палмер также похвалил роль, которую Сербия играет в реализации различных региональных инициатив, направленных на повышение уровня жизни населения и развитие региональных экономических связей. Он отметил, что США планируют инвестировать в возобновляемые источники энергии в Сербии.

Мэттью Палмер указал сербскому руководству на необходимость обеспечить все условия для того, чтобы в национальных СМИ возможно было услышать различные мнения.

Напомним, что ранее Европейская комиссия в своем отчете по Сербии отметила, что в свобода слова в стране находится на недостаточно высоком уровне.