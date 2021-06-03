Санкт-Петербург, , 18:03 — REGNUM В рамках Петербургского международного экономического форума прошла панельная дискуссия «Глобальное лидерство: Россия в мировой гонке за лучшие управленческие кадры» с наставниками конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

За время сессии эксперты обсудили вопросы создания привлекательных условий для привлечения кадров из-за рубежа. Одним из инструментов этой работы выступает конкурс «Лидеры России» и его специализированный трек «Международный», финалисты которого смогут получить вид на жительство, а победители — стать гражданами России по ускоренной процедуре.

Открывая панельную дискуссию, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ, наставник конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко объявил об окончании приема заявок на трек «Международный» четвертого конкурса «Лидеры России». Заявки на участие в этом треке подали 11 тысяч иностранных граждан из 150 стран мира.

«Я посмотрел целый ряд анкет и биографий — это очень успешные люди. Это руководители компаний, ученые, педагоги, руководители СМИ, общественные деятели, — сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ, наставник конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко, — Особенность сегодняшнего времени заключается в том, что решения люди могут принимать совершенно свободно. Они могут перемещаться не только между городами, между вузами, между регионами, между странами, они могут перемещаться между профессиями, поэтому главное — это свободный выбор человека. Очевидно, что за самых креативных, самых талантливых, самых творческих, самых лидерски-ориентированных людей конкуренция будет только увеличиваться. И единственно возможная конкуренция в таком случае — это создание условий, для того, чтобы человек мог реализовать себя максимально».

По словам Серея Кириенко, для того, чтобы человек мог себя реализовать, нужно не одно отдельно взятое решение: поднять заработную плату, увеличить стипендию в конкретном университете или уменьшить стоимость квадратного метра жилья в конкретно взятом регионе. Требуется комплексная система поддержки и условия для самореализации. Задача государства — создать эти условия и предоставить их для нового поколения. И такая последовательная система поддержки талантливых людей, которая создана в России Президентом, дает результат. Государство создает условия развития, вкладывается в обучение и в развитие человека, совершенствование его компетенций.

«Это пространство возможностей, это последовательная системная позиция, которую реализует Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. В неё входят проекты и конкурсы президентской платформы «Россия — страна возможностей». И к дню молодежи 26 и 27 июня в Москве, в парке Горького, пройдёт большой форум «Россия — страна возможностей» — демонстрация всех возможностей, которые предоставлены сегодня для человека, стремящегося себя реализовать в России. Всех приглашаю принять в нем участие вне зависимости от достигнутого на сегодняшний день уровня, возраста и всего остального. Возможности для развития существуют в любом возрасте и всегда», — отметил Сергей Кириенко.

Модератором панельной дискуссии «Глобальное лидерство: Россия в мировой гонке за лучшие управленческие кадры» на ПМЭФ-2021 выступил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

«В последнее время мир переходит к экономике знаний. Главным драйвером, главной ценностью в экономике знаний являются, безусловно, люди. И сегодня мы говорим о том, какие условия нужно создавать для людей, чтобы они могли максимально реализоваться, а также что страны и компании могут делать для этого», — отметил Алексей Комиссаров.

Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», наставник конкурса управленцев «Лидеры России» Алексей Лихачёв поделился опытом мотивации сотрудников и создания условий в компании для привлечения лучших кадров, как в России, так и из-за рубежа. В планах «Росатома» рекрутирование 45 тысяч иностранных специалистов к работе в строительстве ядерных объектов в России и других странах мира.

«Работая над корпоративными задачами, над стратегическим видением Росатома до 2030 года, мы вписали простую фразу — стать лучшими в раскрытии человеческого потенциала. Вот это просто корпоративная задача номер один. И исполнить ее можно только при одном условии: для первого лица, для руководства любого предприятия, работа с людьми должна быть задачей номер один, должна войти в личную повестку. При этом идеология этой работы должна быть предметом веры. Надо в нее даже не верить, а веровать. Если вы с мыслью про людей засыпаете и просыпаетесь, значит, будет результат, и люди будут к вам также относиться. Возвращаясь к поколению, которое придет на смену нашему, конечно же, мы чувствуем, как люди хотят приходить на работу, даже не только карьерно расти и, собственно, личностно раскрываться, люди хотят приходить на работу, чтобы менять мир к лучшему. И нужно очень четко показать эту связь: его конкретного рабочего места, того подразделения, в котором он работает, той задачи, которую он решает, с изменением мира к лучшему», — обозначил Алексей Лихачёв.

Руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), член Наблюдательного совета трека «Международный» конкурса управленцев «Лидеры России» Евгений Примаков рассказал о возможностях и перспективах развития в Российской Федерации для граждан иностранных государств, а также о задачах трека «Международный» четвертого конкурса «Лидеры России».

«Мы возвращаем свою популярность, становимся привлекательными. Это происходит от того, что мы воспринимаемся, как страна великого настоящего и блистательного будущего, благодаря тем технологиям, которые есть. Нам как Федеральному агентству, которое занимается продвижением России за рубежом, было бы интересно, чтобы люди, которых мы обучили здесь, вернулись к себе домой и усилили свои страны, свою экономику, свою политическую сферу, стали нашими послами доброй воли, улучшили бы наши отношения. С другой стороны, понятна государственная выгода, чтобы люди, которые хотят себя связать в дальнейшем с Россией, имели возможность здесь остаться. Поэтому трек «Международный», безусловно, важен и как символ, и как реальный путь войти в российскую сферу. Те, кто выходят в финал, имеют возможность получить вид на жительство, а те, кто побеждает — гражданство, плюс еще миллион на образование в России, и, естественно, понимание того, что с ними будут заниматься лучшие из лучших — лучшие профессионалы и лучшие управленцы. Очень много заявок мотивированных людей», — заявил Евгений Примаков.