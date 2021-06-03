Париж, , 18:02 — REGNUM Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» начал переговоры с представителями 36-летнего португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Об этом 3 июня сообщило издание AS. Также сообщается, что туринский «Ювентус» готов расстаться с футболистом за 25−30 миллионов евро.

Новый главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри не рассчитывает возрастного португальского форварда и намерен делать ставку на более молодых футболистов.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А туринский «Ювентус», набрав 78 очков, завершил сезона на четвертой позиции в турнирной таблице. Роналду, сыграв в 33-х матчах, отметился 29-ю забитыми мячами и стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Криштиану Роналду перешел в «Ювентус» 10 июля 2018 года из мадридского «Реала» за 117 миллионов евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает португальца в 45 миллионов евро. Контракт футболиста со «старой синьорой» рассчитан до конца следующего сезона.