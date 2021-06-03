Калуга, , 18:08 — REGNUM Открытие Доски почёта приемных родителей Калужской области и расширенное заседание областного совета приёмных родителей состоялось в калужском Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Содействие». Об этом 3 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении аналитики, взаимодействия со СМИ и информационного обеспечения калужского областного парламента.

На заседании областного совета приёмных родителей Zskaluga.ru

В шестой раз на Доску почёта выдвинули приёмных родителей, достигших высокого профессионального мастерства, добившихся авторитета и общественного признания, успехов и положительных результатов в воспитании приемных детей.

В 2021 году на Доске почёта будут размещены 12 фотографий приемных родителей из Куйбышевского, Бабынинского, Боровского, Козельского, Барятинского, Ульяновского, Ферзиковского, Дзержинского, Жиздринского, Людиновского, Перемышльского районов области и города Калуги. Лучших приемных родителей наградили медалями общественной признательности «Материнское сердце» и «Отцовская доблесть».

Заместитель председателя Законодательного собрания области Александр Ефремов поздравил приемные семьи, которые вошли в список лучших, подчеркнув важность и значимость приемных семей, и поблагодарил их за труд в воспитании детей.

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