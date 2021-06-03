Москва, , 17:59 — REGNUM Ситуация в Афганистане ухудшается, дело идёт к усугублению внутреннего вооруженного конфликта, заявил 3 июня директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин агентству Sputnik Беларусь.

«Посмотрите, что сейчас происходит в Афганистане. Ситуация в этой стране, к сожалению, деградирует. Это ведет к усугублению внутреннего конфликта, мы просто прогнозируем, что этот конфликт будет разгораться в ближайшее время», — цитирует слова Нарышкина Sputnik Беларусь.

По мнению Нарышкина, ситуация в Афганистане будет скатываться к масштабной гражданской войне «по мере того, как неудавшаяся операция США, которую… назвали «Решительная поддержка», завершается таким «решительным бегством».

Как сообщало ИА REGNUM, США и их сателлиты начали выводить свои военные контингенты из Афганистана, заявив об окончательном уходе к 11 сентября 2021 года. Несмотря на их заявления о готовности помогать нынешнему афганскому правительству, в Кабуле всё чаще заявляют об усилении угрозы масштабной внутренней войны.

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