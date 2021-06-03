Екатеринбург, , 18:04 — REGNUM В Екатеринбурге наказали местного жителя за хищение имущества у пожилых женщин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мошенник обокрал шестерых пенсионерок, прикидываясь сотрудником управляющих компаний или соцработником. Преступления «отличались особым цинизмом и дерзостью», отмечают в прокуратуре.

В частности, злоумышленник не гнушался применять силу в отношении пожилых женщин: одной из них он причинил вред здоровью средней тяжести.

Гражданина признали виновным по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба гражданину), чч. 1, 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, в том числе с незаконным проникновением в жилище, помещение, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой такого применения), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж), ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, с незаконным проникновением в жилище или в крупном размере). Мужчине дали 12 лет колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Асбесте вынесли приговор в отношении рецидивиста, ограбившего студентку и закопавшего её в сугроб.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале наказали разбойника, закопавшего жертву в снег