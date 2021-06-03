Москва, , 17:57 — REGNUM Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил об уходе Станислава Сухины с поста начальника команды. Об этом 3 июня сообщила пресс-служба «железнодороников». Станислав Сухина был назначен на эту должность в феврале 2017-го года.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» также покинут врач Никита Карлицкий и другие члены медицинского штаба.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги по футболу московский «Локомотив», набрав 56 очков после 30-ти туров, занял третью позицию в турнирной таблице. В следующем сезоне «Локомотив» сыграет в Лиге Европы УЕФА.