Белград, , 17:57 — REGNUM Развитие всестороннего сотрудничества с США является одним из внешнеполитических приоритетов Сербии. Об этом заявила премьер-министр страны Ана Брнабич 3 июня после встречи с заместителем помощника госсекретаря США, спецпредставителем Госдепа по Западным Балканам Мэттью Палмером в Белграде.

Брнабич заявила о том, что ее страна заинтересована в более интенсивном политическом диалоге с США, и она надеется, что состоится визит первых лиц американского государства в Сербию.

Также она обсудила с американским чиновником состояние диалога о «нормализации отношений с Приштиной». По ее словам, сербское правительство сфокусировано на решении этого вопроса. Тем не менее, необходимо, чтобы косовская сторона реализовала предыдущие договоренности, прежде всего те, которые касаются формирования Сообщества сербских муниципалитетов, отметила Брнабич.

«Белград выполнил все свои обязательства, и чтобы диалог имел смысл, мы ожидаем того же от другой стороны. Один из вопросов касается идентификации лиц, пропавших без вести, и мы полностью сосредоточены на решении этого вопроса», — цитирует слова Брнабич телеканал РТС.

Напомним, что Палмер перед визитом в Белград посетил Приштину. Он подчеркнул важность урегулирования косовского вопроса для продвижения на пути к Евросоюзу Сербии и ее южного края Косово и Метохия, провозгласившего в 2008 году в одностороннем порядке независимость.