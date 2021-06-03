Ижевск, , 17:56 — REGNUM В Удмуртии по подозрению в производстве и сбыте наркотиков задержаны трое местных жителей 1993, 1996 и 1997 годов рождения. По версии следствия, в одном из садоводческих товариществ Воткинского района задержанные организовали нарколабораторию, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На садовом участке мужчины построили ангар, приобрели оборудование и химические вещества и в течение нескольких месяцев изготавливали синтетические наркотические средства. Из ангара изъяли почти 3 кг наркотиков, емкости с химикатами и оборудование.

Затем в лесополосе в том же районе были найдены два тайника, из которых изъяли пакеты, содержащие около 36 кг наркотических веществ.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.228.1 УК РФ («Незаконное производство наркотиков, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей организованной группой, в особо крупном размере»), ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в особо крупном размере»). Задержанные заключены под стражу.

За данное преступление им может быть назначено пожизненное лишение свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в автомобиле на улице Славянское шоссе в Ижевске был задержан мужчина, который, по данным оперативников, причастен к незаконному обороту наркотиков. В ходе личного досмотра у задержанного обнаружили и изъяли более 300 граммов наркотиков синтетического происхождения.

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