Набережные Челны, Татария, , 17:56 — REGNUM Правительство помогает отечественной автомобильной промышленности с помощью трёх специальных льготных программ. Об этом 3 июня заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с руководством ПАО «КАМАЗ».

"Есть три специальные программы: льготное кредитование, льготный лизинг и программа субсидирования газомоторной техники», — заявил Мишустин.

По его словам, примерно каждая 11 новая машина в России продаётся благодаря этим мерам

«Из 581 тыс. штук по трём программам стимулирования ровно 54 тыс. за январь-апрель текущего года. Это очень неплохой результат», — подчеркнул он.