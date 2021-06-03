Бишкек, , 17:56 — REGNUM Секретарь совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов сегодня, 3 июня, провел совещание с руководителями правоохранительных органов и спецслужб республики по ситуации с загадочным исчезновением президента сети лицеев «Сапат» Орханом Инанды.

Представители госкомитета нацбезопасности министерства внутренних дел доложили главе совбеза о ходе следственно-оперативных мероприятий по поиску руководителя киргизско-турецких учебных заведений.

По итогам заседания Марат Иманкулов отметил необходимость усиления межведомственной координации и розыскных мероприятий для скорейшего установления местонахождения Орхана Инанды.

ИА REGNUM напоминает, что Орхан Инанды пропал в столице Киргизии в ночь на 1 июня 2021 года. Последний раз его видели вечером 31 мая, когда он выехал из дома на своем внедорожнике, а на следующий день его машину нашли брошенной в другом конце города. Двери автомобиля были открыты, а в салоне обнаружены документы, бумажник и мобильный телефон.

По одной из версий, президента сети лицеев «Сапат» могли выкрасть турецкие спецслужбы, считающие его лоббистом интересов Фетхуллаха Гюлена в Киргизии. По другой — Орхана Инанды похитили члены ОПГ в целях получения выкупа.

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