Санкт-Петербург, , 17:55 — REGNUM Города с высоким качеством городской среды — безусловные лидеры экономического роста, заявил 3 июня мэр Москвы Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме.

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Он рассказал, что в 80-х годах многое делалось для создания качественной среды, однако это направление было вторичным, уступая индустриализации.

«Нынешняя экономика постиндустриальная. И человеческий капитал занимает не вторичное, а первое место. Исключительно первое место. И города, которые достигли высокого качества среды, жизни для горожан, они лидеры, безусловные лидеры экономического роста. И это совершенно другая связь между ростом и качеством жизни, между человеческим капиталом и капиталом в общем его понимании», — сказал мэр.

Собянин отметил, что всегда считал человеческий капитал главным направлением и уделял этому больше внимания, чем другим вопросам.