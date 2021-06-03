Набережные Челны, Татария, , 17:52 — REGNUM Автомобильная промышленность России быстро восстанавливается после кризисного периода эпидемии коронавируса. Об этом 3 июня заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с руководством ПАО «КАМАЗ».

"Автопром преодолевает снижение спроса из-за коронавируса», — заявил Мишустин.

Это сопутствует росту занятости и обновлению технологий, при этом правительство реализует три специальные программы: льготное кредитование, лизинг и программа субсидирования техники, — направленные на технологическое обновление отрасли.

«Последняя позитивная динамика влияет на большое количество смежных отраслей и имеет большой мультипликативный эффект», — указал премьер-министр.