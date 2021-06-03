Милан, Италия, , 17:51 — REGNUM Миланский «Интер» объявил о назначении 45-летнего итальянского специалиста Симоне Индзаги на пост главного тренера команды. Последние два сезона команду тренировал Антонио Конте, приведший «нерадзурри» к долгожданной победе в Серии А. Об этом 3 июня сообщили на официальном сайте клуба.

Руководство «Интера» заключило с Индзаги контракт сроком на два сезона.

До этого Симоне Индзаги тренировал римский «Лацио», который по итогам прошедшего сезона, набрав 68 очков, занял шестую позицию в турнирной таблице Серии А.

Ранее СМИ сообщали, что Антонио Конте не устроило намерение руководства «нерадзурри» продать некоторых игроков, в которых итальянец нуждался.