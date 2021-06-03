Таллин, , 17:51 — REGNUM Государственная энергетическая компания Eesti Energia планирует к 2030 году полностью прекратить использование горючего сланца для выработки электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба предприятия со ссылкой на председателя правления Хандо Суттера.

Планируется, что компания прекратит сжигание сланца в котлах электростанций уже к 2025 году, а к 2030 году — и выработку электроэнергии из полукоксового газа, возникающего как побочный продукт при производстве сланцевого масла.

«В энергетическом секторе идут очень революционные изменения, которые теперь, наверное, уже никто не отрицает», — отметил Суттер.

По словам Суттера, в основу стратегии постепенного отказа госкомпании от сланца положена энергетическая система, основанная на возобновляемой энергии, в которой добиться углеродной нейтральности дешевле и реалистичнее всего.