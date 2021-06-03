Таллин, , 17:49 — REGNUM Премьер-министр Кая Каллас ни в малейшей степени не понимает происходящих в Эстонии процессов и оперирует произвольными цифрами, говоря о ситуации с иммигрантами. Об этом главный инфопортал национал-консерваторов Эстонии Ueed uudised написал в заметке «Премьер врет».

Выступая в парламенте 2 июня, Каллас заявила, что иммиграции практически не существует. «Если мы посмотрим на Эстонию, то также неверно, что у нас какая-то массовая иммиграция. В Эстонии нет большого иммиграционного давления. Также неверно, что у нас есть неконтролируемый приток иностранной рабочей силы», — заявила Каллас.

Однако, отметили в СМИ, опубликованные в день выступления премьера данные Департамента статистки свидетельствуют обратное: за последние годы больше людей приезжает жить в Эстонию, чем покидает страну, и интерес к жизни в Эстонии жителей, рожденных в Украине, а также в Индии, заметен. Так, в 2020 году в Эстонию приехало почти на 3800 человек больше, чем ее покинуло.