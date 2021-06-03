Москва, , 17:48 — REGNUM Курс евро на торгах во вторник, 3 июля, опустился ниже 89 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 17:32 мск евро подешевел на 55 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой и достиг 88,77 рубля.

В последний раз курс европейской валюты находился ниже отметки в 89 рублей 1 апреля 2021 года.

Тем временем курс доллара незначительно колеблется в пределах одной копейки. На текущий момент американская валюта торгуется на уровне 73,16 рубля.