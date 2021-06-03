Бишкек, , 17:47 — REGNUM Министр образования Болотбек Купешев рассказал президенту Садыру Жапарову о ходе реализации проекта строительства русскоязычных школ в Киргизии при содействии правительства России. Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 3 июня.

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По словам главы минобразования, уже определены девять населенных пунктов с земельными участками, и на первом этапе решено начать возведение зданий трех школ — в Оше, в Караколе и в Сокулукском районе Чуйской области.

«Далее строительство будет вестись в Баткене, Манасском районе Таласской области, Нарыне, Джалал-Абаде, Узгенском районе Ошской области и в одном из жилых массивов столицы Киргизии», — резюмировал он.

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