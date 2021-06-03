Москва, , 18:17 — REGNUM В обозримом будущем стоимость углеводородов ждет стремительный взлет. Об этом 3 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

По мнению эксперта, это станет неизбежным следствием высокой эмиссии доллара, которую проводили США на протяжении последних лет и особенно активно в период пандемии коронавируса.

«Уже не наши дети и внуки, а мы увидим цену на нефть в 200−300 долларов за баррель. Но это будут уже не те доллары, которые были в первое десятилетие ХХ века», — сказал Колташов.