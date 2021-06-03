Рига, , 17:45 — REGNUM Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии начало разбирательство по теме возможной подделки свидетельств о вакцинации. Об этом сообщил «МК-Латвия», отметив, что поводом к расследованию стали публикации в соцсетях сообщений, в которых лица интересовались получением таких документов.

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Известно, что такие предложения поступили семейному врачу Гундеге Скрузе-Янава. Сама врач так объяснила вероятность таких манипуляций с официальными данными о вакцинировании: «Для всех, кто думает, что цифровые сертификаты предотвратят мошенничество, отвечу: не предотвратят! Также можно сфальсифицировать факт вакцинации, введя серийный номер в электронную систему и слив дозу вакцины в унитаз. И будут те, кто так будет делать. Я не знаю, как поймать таких преступников».

Всего у Скрузе-Янаве числятся около 1300 пациентов. В Бюро надеются прояснить ситуацию с фальшивыми свидетельствами в самое ближайшее время.