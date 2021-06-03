Витебск, Белоруссия, , 17:44 — REGNUM «В ходе совместной дискуссии мы сделали глубокий анализ нынешнего момента. И должен сказать, что мы высоко оцениваем уровень взаимодействия, доверительность в отношениях между нашими двумя специальными службами и дорожим партнерскими связями», — заявил 3 июня директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин после совместного заседания с КГБ Белоруссии.

«Мы оцениваем действия западных стран как агрессивные акции, акции, которые предпринимаются вне рамок международного права. Должен сказать, что в Российской Федерации нашими гражданами эти действия воспринимаются крайне негативно. Среди нашего населения растет неприемлемость такой политики западных стран. Я думаю, что похожие явления происходят и в белорусском обществе. Это все элементы гибридной войны, агрессивные действия. Потому что термин «недружественные шаги» — очень мягкий. Эти агрессивные действия направлены против суверенитета наших стран, и мы с этим мириться не будем. Мы стоим твердо на позициях защиты общечеловеческих ценностей, которыми дорожим, и что бы ни случилось, свое право на суверенное развитие, на выбор своего самобытного пути развития мы будем защищать и этому следовать», — сообщил Сергей Нарышкин.

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СВР считает, что действия Запада угрожают национальной безопасности России и Белоруссии. Официальное белорусское информагентство БелТА цитирует Нарышкина: «Остро стоит вопрос защиты нашей самостоятельности, суверенитета. И в этом плане взаимодействие спецслужб имеет большое значение. Что касается нашего партнерства с Комитетом госбезопасности Белоруссии, то оно строится по ряду направлений. Традиционное направление связано с международным терроризмом. К сожалению, угрозы такого рода не уходят. Мы с белорусскими партнерами усилили аналитическую составляющую совместной работы, обладая большим объемом информации. Мы вместе работает и понимаем, что потенциал этой работы у нас гораздо больший, в том числе интеллектуальный потенциал. Сегодня говорили о том, что эти возможности нам нужно использовать шире».