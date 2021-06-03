Ярославль, , 17:43 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков заявил о намерении создать в городе «биопарк» — смесь зоопарка с парком развлечений. Об этом сообщает официальный сайт мэрии города.

Владимир Волков City-yaroslavl.ru

О новом проекте мэр заявил в ходе онлайн-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Посетители биопарка получат возможность погрузиться в мир животных и растений, совершить путешествие в «Водный мир», отдохнуть в парке развлечений и аттракционов, посетить SPA-центр. Стоимость проекта мы оцениваем в четыре млрд рублей, это будет способствовать росту потока посещаемости биопарка с 300 тысяч до 1,5 млн посетителей в год и увеличению въездного турпотока в город до 3 млн человек в год», — отметил мэр Ярославля Владимир Волков.

На территории биопарка будут расположены тематические рестораны и кафе, оздоровительный центр, зоны проведения иппотерапии, дельфинотерапии, гарденотерапии, а также отель.

«На территории в 200 гектаров предполагается реализовать экспозицию уникальных животных, фуд-кортные и развлекательные зоны, а самое главное, предполагается создание уникального федерального центра содействия реабилитации детей с ограниченными возможностями и онкологическими заболеваниями. На сегодняшний день это очень важно и востребовано. Кроме того, мы становимся реальной фундаментальной базой серьёзных научных исследований. Создание такого биопарка — это имидж региона и даже страны. Надеюсь, что наш проект поддержат, и мы вместе реализуем его», — сказал директор Ярославского зоопарка Теймураз Бараташвили.

Как заявил мэр, проект появился в ходе его учебы в Сколково. На «биопарк» обратила внимание государственная корпорация развития ВЭБ.РФ. Правда, о выделении денег, а тем более о сроках реализации проекта речь не идёт.

Отметим, что это первый амбициозный проект, разработанный именно при мэре Волкове. Его предшественники обещали городу скоростной трамвай, третий мост через Волгу и Карабулинскую развязку.

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