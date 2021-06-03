Санкт-Петербург, , 17:41 — REGNUM В Челябинской области планируется запустить программу льготной ипотеки, воспользоваться которой смогут представители малого и среднего бизнеса. Об этом заявил глава региона Алексей Текслер на Петербургском международном экономическом форуме.

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Средства можно будет направить на приобретение производственных площадей. Ставка составит 2−3% годовых, а срок — десять и больше лет. По словам губернатора, эта возможность промышленному бизнесу развиваться.

«Здесь есть все компетенции, все возможности, мне кажется, это правильная, интересная идея, которую нужно обсуждать дальше», — добавил Текслер.