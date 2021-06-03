Обнинск, Калужская область, 3 июня, 2021, 17:45 — ИА Регнум. В Обнинске 57-летний мужчина признан судом виновным в убийстве и приговорён к девяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили 3 июня корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Здание суда в Обнинске

Судом установлено, что 28 августа 2020 года жительница общежития в Обнинске обнаружила тело соседа в его комнате без признаков жизни и сообщила об этом в полицию. Соседи рассказали, что погибший выпивал со своим знакомым, личность которого удалось установить благодаря телефона убитого. Также следствием найден и допрошен свидетель, который присутствовал в ходе конфликта между погибшим и его знакомым. Злоумышленника задержали у него дома.

Установлено что, между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подсудимый ударил хозяина комнаты по голове бутылкой из-под водки, отчего бутылка разбилась. После этого злоумышленник взял другую бутылку и продолжил наносить многочисленные удары по голове потерпевшего. От полученных ранений мужчина скончался на месте, а убийца скрылся.