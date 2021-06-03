Черкесск, , 17:38 — REGNUM В Карачаево-Черкесии объявлена в международный розыск группа лиц, подозреваемых в хищении около 680 млн рублей. Среди них Алий Каитов — зять бывшего главы республики, Умар Казиев — руководитель АО «Распределительная сетевая компания», а также Альбина Агайгельдиева, Константин Зверев, Анатолий Тепляков, Зарема Мамаева, Ольга Шмендель, Зульфия Эбзеева, Николай Соболев и Николай Федарец.

По данным следствия, они являлись участниками преступления, связанного «с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере».

Как установлено следствием, в течение трех с половиной лет региональная сетевая компания получала электроэнергию, передавая ее абонентам. При этом денежные средства, которые поступали за свет от потребителей, присваивались рядом лиц, вместо того чтобы направляться в вышестоящую организацию.

«Сообщники под видом оплаты товаров и услуг по фиктивным договорам похищали их. Таким образом, в период с января 2017 по июнь 2020 года из оборота было незаконно выведено свыше 678,5 млн рублей», — говорится в сообщении МВД.

В настоящее время подозреваемые скрываются от следствия за границей. Для них заочно избрана мера пресечения в виде ареста.

В связях с ними подозреваются также еще трое лиц — Рустам Лайпанов, Эльдар Узденов и Джумал Оёков, также объявленных в розыск по подозрению в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей.

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