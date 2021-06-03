Москва, , 18:15 — REGNUM Рост цен на мировом рынке не закончится в ближайшее время. Об этом 3 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

Комментируя заявление первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова на Петербургском международном экономическом форуме о том, что мировая экономика столкнулась с «драматическими» структурными изменениями, собеседник ИА REGNUM отметил, что эти негативные явления будут носить долгосрочный характер.

«Мировые цены будут расти еще ближайшие 20 лет. Сдвиг произошел, и его последствия мы будем переживать на протяжении длительного времени», — сказал Колташов.