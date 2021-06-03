Рига, , 17:34 — REGNUM В четверг и пятницу, 3 и 4 июня, в Латвии пройдут предварительные выборы в местные органы власти. Об этом сообщил ЦИК республики. Первый день предварительных голосований прошел 31 мая.

В четверг, 3 июня, голосовать можно с 9:00 до 16:00 по местному времени (совпадает с московским), а в пятницу, 4 июня, — с 13:00 до 20:00.

Отмечается, что впервые на местных выборах используется электронный онлайн-регистр избирателей, который позволит голосовать на любом избирательном участке на территории своего самоуправления.

В основной день местных выборов 5 июня можно будет проголосовать с 7:00 до 20:00 по местному времени (совпадает с московским). В местных выборах не участвуют избиратели крупнейшего округа страны Рижского, так как выборы в рижскую думу состоялись в 2020 году.