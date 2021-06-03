Киев, , 17:45 — REGNUM Просьбу разрешить украинской стороне участвовать в переговорах США и Германии по «Северному потоку — 2» высказали власти Украины, пишет 3 июня Die Welt.

В своём интервью немецкой газете украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что, как считают в Киеве, «СП-2» «наносит удар в самое сердце Украины», причём не только экономический: страдает якобы и «политика безопасности».

Мельник «В этой связи мы требуем получить возможность сидеть за одним столом на американо-германских переговорах, касающихся этого крайне опасного проекта».

Он добавил, что два дня назад, 1 июня, германским властям была направлена соответствующая просьба. По его словам, Киев опасается «катастрофы» — сделки Берлина и Вашингтона «за счёт Украины».

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский боится, что из-за «Северного потока – 2» не хватит денег на войну