Москва, , 18:12 — REGNUM Глобальный рост цен был ожидаем и даже неизбежен. Об этом 3 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

Комментируя заявление первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова на Петербургском международном экономическом форуме о том, что мировая экономика столкнулась с драматическими структурными изменениями, собеседник ИА REGNUM заявил, что ранее прогнозировал такое развитие событий.

«Очень спорно, что волна инфляции стала неожиданной. Для меня, как для исследователя экономических кризисов, ничего неожиданного здесь нет. Огромная долларовая эмиссия, которая производилась в США на протяжении 12 лет, должна была иметь последствия», — сказал Колташов.

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