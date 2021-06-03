Вашингтон, , 19:05 — REGNUM Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Саудовской Аравии, наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, сообщило американское оборонное ведомство.

Остин оценил успехи Саудовской Аравии в отражении нападений хуситов на королевство и подчеркнул, что Саудовская Аравия играет важную роль в региональной безопасности США, и что Вашингтон по-прежнему готов помогать в совершенствовании ее самообороны.

Представители стран так же обсудили двусторонние усилия по прекращению войны в Йемене.

Напомним, 2 июня министр иностранных дел Саудовской АравииСауд бен Фейсал бен Абдель АзизАль Саудзаявил, что его страна сотрудничает с Кувейтом и США по региональным вопросам, выступая против Ирана.