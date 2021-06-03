Витебск, Белоруссия, , 17:30 — REGNUM В ходе состоявшейся 3 июня в Витебске встречи директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина и председателя Комитета государственной безопасности Белоруссии Ивана Тертеля была «отмечена важность консолидации усилий, направленных на укрепление потенциала Москвы и Минска в деле противостояния глобальным вызовам и новым угрозам безопасности Союзного государства». Об этом говорится в публикации белорусской спецслужбы.

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«Руководители спецслужб обсудили результаты и перспективы взаимодействия в сфере обеспечения национальных интересов России и Белоруссии в условиях агрессивной политики США и стран Запада на российском и белорусском направлениях. СВР России и КГБ Белоруссии в духе традиционно братских отношений договорились о ведении совместной работы по противодействию деструктивной деятельности Запада, нацеленной на дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации на пространстве Союзного государства», — сказано в кратком сообщении белорусского КГБ.

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