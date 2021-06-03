Кемерово, , 17:30 — REGNUM В первый день работы Петербургского международного экономического форума губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв заключил ряд важных соглашений. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

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Так, заключён договор о строительстве в Шерегеше нового горнолыжного комплекса в секторе «Б» и созданию 1000 новых рабочих мест.

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Также подписано соглашение о строительстве на кемеровском «Азоте» современных агрегатов для производства аммиака мощностью 3,5 тысячи тонн в сутки и карбамида мощностью 4,2 тысячи тонн в сутки.

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Кроме того, заключено соглашение по продолжению модернизации ПАО «Кокс», которая, по словам властей, положительно скажется на экологической ситуации в Кемерове.

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