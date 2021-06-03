Симферополь, , 17:29 — REGNUM Соглашения о реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым на общую сумму около 30 млрд рублей подписаны в рамках Петербургского международного экономического форума 3 июня, сообщили в пресс-службе правительства Республики Крым.

Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»

Подписано соглашение о взаимодействии в сфере реализации на территории Республики Крым инвестиционного проекта «Строительство курортного комплекса Alean Family Resort в границах городского округа Саки Республики Крым» между Советом министров Республики Крым и ООО «Семейные курорты». Также подписано инвестиционное соглашение о строительстве первого тематического парка развлечений «Ялта-Парк» и курортно-гостиничного комплекса в районе города Ялты.

«В присутствии нашего президента подписали два меморандума, два соглашения. Будет реализован проект строительства в Саках курортного комплекса: гостиничные номера, досуговые места. С его помощью будет создано порядка 1,5 тысяч рабочих мест, в Сакский район вкладывают около 14 миллиардов рублей. Также будет построен тематический парк в Ялтинском регионе. Уже определён участок, сейчас идут подготовительные работы», — прокомментировал глава Крыма Сергей Аксёнов, добавив, что вложения в проект составят 16 миллиардов рублей, будет создано 1200 рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках ПМЭФ было подписано инвестсоглашение о строительстве многоквартирного жилого комплекса — 11 домов по 16 этажей — в курортном Партените на южном берегу Крыма.

Читайте ранее в этом сюжете: В крымском Партените построят 11 многоэтажных жилых домов