Волгоград, , 17:30 — REGNUM Более 300 часов налёта выполнила санавиация Волгоградской области с начала 2021 года. Чаще всего вертолёт отправляется за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщили 3 июня в пресс-службе администрации региона.

Сотый вылет в 2021 году медики совершили в Еланский район, откуда экстренно транспортировали 59-летнюю пациентку. С подозрением на инфаркт женщину доставили в Волгоградский областной кардиологический центр. Именно за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями чаще всего вылетают вертолёты. На втором месте — пострадавшие в ДТП.

С начала 2021 года санавиация 20 раз вылетала к пациентам в Камышинский район, по 10 раз в Михайловку и Старополтавский район, восемь вылетов — в Урюпинском районе. Среди 100 эвакуированных больных — 14 детей.

Территории, приспособленные для посадки вертолёта, имеются в каждом отдаленном районе Волгоградской области. Пять специализированных площадок построены в Волгограде, Волжском, Камышине и Урюпинске.