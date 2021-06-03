Ростов-на-Дону, , 17:26 — REGNUM В Ростове-на-Дону завершены работы по монтажу металлического пролёта, вес которого превышает 700 тонн, на улице Малиновского. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

«Завершение монтажа пролётного строения позволит подрядчику непосредственно приступить к устройству проезжей части путепровода», — пояснил градоначальник.

Наряду с этим продолжаются строительство подпорных стенок моста, устройство земляного полотна, переустройству коммуникаций. Все работы ведутся в строгом соответствии с графиком, заверил градоначальник.

ИА REGNUM напоминает, что полностью реконструкция моста на улице Малиновского должна быть завершена к концу 2021 года. Ростовские власти дали вековую гарантию путепроводу.