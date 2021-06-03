Киев, , 17:25 — REGNUM Необходимо усиливать систему охраны на всем протяжении границы с Белоруссией, сообщает 3 июня пресс-служба украинского МВД со ссылкой на председателя Госпогранслужбы Украины Сергея Дейнеко.

По его словам, обстановка на белорусской границе стабильна и спокойна, надо наращивать технические и инженерные средства контроля.

«Нам необходимо продолжать наращивать систему охраны государственной границы с Беларусью. Это касается всего участка, в том числе и границ зоны отчуждения. И хотя на сегодня обстановка на границе с Республикой Беларусь стабильна, а охрана границы осуществляется усиленно, мы и дальше усиливаем наши технические и инженерные возможности. Мы должны обеспечить национальную безопасность Украины от всех возможных угроз», — заявил Дейнеко.

Особое внимание, заявил он, требуется «усилению участков границы с Белоруссией подразделениями быстрого реагирования».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года Госпогранслужба Украины уже усиливала границу с Белоруссией на фоне военных учений «Запад-2021».

После этого, с 26 мая, Украина заблокировала авиасообщение с Белоруссией, а с 29 мая закрыла своё воздушное пространство для белорусских самолетов.

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