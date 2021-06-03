Москва, , 17:24 — REGNUM В Москве десять станций метрополитена в составе Большой кольцевой линии (БКЛ) готовы примерно на 70%, сообщил вице-мэр Москвы Андрей Бочкарёв.

«Строительная готовность всех десяти пусковых станций БКЛ московского метрополитена, работы на которых планируется завершить в этом году, составляет порядка 70%», — сказал Бочкарёв.

Он уточнил, что речь идёт о станциях «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект», «Аминьевская», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и реконструируемой «Каховской».

Запуск станций запланирован на второе полугодие. После их ввода обслуживать пассажиров на БКЛ будут 22 станции из 31.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве завершаются работы по проектированию центрального участка Троицкой линии метрополитена.

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