Тверь, , 17:22 — REGNUM В Тверской области подведены итоги праймериз «Единой России». В предварительном голосовании, которое служит условием для попадания кандидатов в партийные списки и выдвижения в одномандатных округах, произошла сенсация отнюдь не регионального значения.

Лидерами регионального списка стали: советник Президента РФ Владимир Васильев (70,8 тысяч голосов) и глава регионального штаба акции «Мы вместе» Юлия Саранова (40,4 тысяч). Этот результат вполне закономерен — это люди известные и в области, и в стране. Но сенсационным стал провал человека, который на предыдущих праймериз в 2018 году стал безальтернативным кандидатом и, в результате, действующим депутатом по 180-му избирательному округу.

Тогда при отборе кандидата на досрочные выборы в Госдуму от Тверской области сложилась беспрецедентная ситуация. Странным образом бизнесмен Сергей Веремеенко стал безальтернативным лидером. Сразу четыре остальных кандидата от партии «Единая Россия» сняли свои кандидатуры с участия в предварительном голосовании в пользу Веремеенко. Ряд экспертов усомнился в том, что такое решение было принято на высшем партийном уровне. Вряд ли партия осознанно решила превратить свои праймериз в профанацию. Выдвигалась версия о том, что бизнесмен банально выкупил свою «безальтернативность». И скандальная биография Сергея Веремеенко давала к этому более чем веские основания.

В «лихих девяностых» Сергей Веремеенко, начавший свою коммерческую деятельность с кооператива по изготовлению этикеток, совместно с ныне беглым Сергеем Пугачевым учредил печально известный Межпромбанк.

Его имя связывали с вексельными махинациями Межпромбанка, а непосредственно перед резонансным банкротством этого заведения Веремеенко вышел из числа его владельцев, но не с пустыми карманами. В его собственности оказалось НПО «Сапфир» — ключевое предприятие, производящее узлы стратегических ракетных систем и Всероссийский институт лёгких сплавов (ОАО «ВИЛС»), поставляющий компоненты авиационных двигателей пятого поколения. Но за кулисами образа «кузнеца» ядерного щита России скрывался типичный представитель поколения эпохи бандитского капитализма 90-х годов.

В ходе нашумевшего дела ОАО «ВИЛС» в компании прошли обыски Следственного комитета и ФСБ. В результате сделки по продаже общежития института акционерам ВИЛСа был нанесён ущерб в размере 60 миллионов рублей. Главным фигурантом уголовного дела стал основной владелец института Сергей Веремеенко. Дело по неясным причинам было закрыто.

Ранее Веремеенко оказался замешан в скандале вокруг земельных участков в центре Уфы. Неведомым образом бизнесмен смог за два с половиной миллиона рублей выкупить 15 тысяч квадратных метров под строительство отеля. Рыночная стоимость этого актива была в 40 раз выше. Бюджет города недосчитался 100 миллионов рублей.

В 2005 году Сергей Веремеенко вошел в рейтинг 100 богатейших бизнесменов России по версии Forbes с состоянием $420 млн. И источники этого состояния не дают повода сомневаться в их сомнительности.

Ранее, в 1999 году Веремеенко осуществил попытку захвата ЗАО «Башнефть-МПК». Во всех операциях Веремеенко читается его фирменный почерк. Приобретённый им в 2003 году «Центркомбанк» стал узловым звеном захвата лакомых активов путём скупки долгов и последующей постановки должников «на счётчик».

Из недавних «достижений» бизнесмена — покупка «Центркомбанком» в 2017 году долга ООО «ИСК «Панорама» в размере 30 млн рублей и требование признать компанию банкротом. К марту 2021 года долг составил 244 млн рублей. История закончилась трагедией. После очередного судебного заседания представлявший интересы должника, доведённый до отчаяния адвокат Яшин нанёс смертельный удар ножом адвокату истца Елисееву, а затем попытался покончить с собой. Елисеев погиб на месте.

Как известно, образ жизни отражает образ действия. Третьей женой Веремеенко стала 18-летняя балерина Софья Аржаковская. Свою избранницу олигарх решил сделать Мисс Мира. В 2006 году финал этого конкурса принимал Санкт-Петербург. Шоу увенчалось грандиозным скандалом и акцией протеста конкурсанток. С победительницы из Коста-Рики прямо на сцене сняли корону и под свист зрителей водрузили на голову Аржаковской. Деньги Веремеенко попрали основное правило конкурса, запрещавшее присваивать титул Мисс Мира представительнице страны, принимающей финал. Соперницы разорвали свои почетные ленты и швырнули их на пол БКЗ «Октябрьский» — главного концертного зала Северной столицы, откуда велась трансляция на 70 стран мира. Но подмоченная репутация Аржаковской не остановила её супруга в желании проложить ей дорогу в большой кинематограф. Веремеенко учредил в США продюсерскую компанию и попытался снять несколько фильмов с ней в главной роли. Попытки увенчались провалом. Но главная опасность поджидала семейный дуэт на родине. Покорительнице Голливуда Софье Аржаковской закрыли выезд из России. Причиной стал невыплаченный долг за особняк стоимостью в 200 млн рублей. Приобретая эту недвижимость, актриса договорилась о выплате стоимости частями. В итоге она отказалась выплачивать оставшиеся 50 млн, заявив, что особняк ей не нравится. Теперь по решению суда с учётом пени и судебных издержек её долг вырос вдвое.

Но одновременно возникли вопросы к самому Веремеенко. За 2019 год депутат задекларировал доход в размере 7 млн рублей. Теперь ему предстоит объяснить, почему он не указал в декларации имущество жены и каковы источники этих средств.

Беда, как говорится, не приходит одна. Согласно сообщению Центробанка, Центральный Банк России отозвал лицензию у принадлежащего Веремеенко Центрального коммерческого банка. Причиной отзыва послужило нарушение норм банковского регулирования и закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Согласно информации Банка России, «Центркомбанк» был вовлечён в «проведение сомнительных транзитных операций».

Отзыву лицензии предшествовало самоубийство, которое утром 4 мая совершил Александр Потёмкин, глава уфимского филиала и акционер Центркомбанка. По сообщениям СМИ, банкир застрелился на лестничной площадке у своей квартиры. В публикациях выражается сомнение, что причиной смерти мог стать предстоящий отзыв лицензии банка. Потёмкин, связанный с Веремеенко ещё по работе в рухнувшем Межпромбанке, не оставил предсмертной записки и назначал встречи на неделю вперёд.

Новую порцию неприятностей для олигарха в статусе народного избранника добавила недавняя публикация в Life. Журналисты издания выяснили, что у депутата Веремеенко, возможно, есть активы в США. Ещё в 1994 году на территории штата Калифорния человеку под его именем присвоили номер социального страхования как гражданину и резиденту США. Затем последовала покупка коттеджа за $1,3 млн в Калифорнии.

Человек под именем Serguie А Veremeenko с апреля по июль 2012 года снимал особняк в Лос-Анджелесе и на постоянной основе арендует дорогостоящие офисы в Сан-Франциско. Один из них он занимал в течение 2002−2020 годов. Соседний кабинет в одном из его респектабельных офисных центров занимает некто Serguei Pougachev — тёзка скрывающегося от российского правосудия Сергея Пугачёва, бывшего партнёра Веремеенко по Межпромбанку.

Теперь в новом ракурсе неизбежно будет воспринят отснятый американским телевидением в 2014 году нашумевший сюжет о Сергее Веремеенко. Олигарх во время съёмок куражился с лубочным размахом: поил съёмочную группу водкой, кормил икрой, кичился коллекцией икон оценочной стоимостью 200 млн. долларов и попал на заставку ролика возлежащим в трусах на шкуре медведя.

Вопрос не риторический — как удавалось Сергею Веремеенко на протяжении десятков лет безнаказанно проворачивать «сомнительные» операции, сочетать как владельцу оборонного предприятия и, соответственно, носителю государственной тайны своё американское гражданство и бизнес в США, а также скрывать своё имущественное положение как народному депутату.

В 2006 году Госдума ратифицировала Конвенцию ООН о противодействии коррупции. Но сделала исключение для статьи 20 этого документа, предписывающей принятие законодательных мер для признания незаконного обогащения в качестве уголовно наказуемого деяния. Эта статья даёт чёткое определение незаконному обогащению: «значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом объяснить». Заблокировав принятие 20 статьи антикоррупционной Конвенции ООН, Госдума фактически переложила задачу фильтра на пути в высший орган законодательной власти РФ на избирателей. И на примере народного избранника Сергея Веремеенко очевидно, что этот фильтр на предыдущих выборах не сработал.

Но лучше поздно, чем никогда. Фиаско действующего депутата Веремеенко по 180 одномандатному округу Тверской области на праймериз «Единой России» внушает осторожный оптимизм. Обострившаяся социально-экономическая обстановка сказалась уже на этапе предварительных выборов. Она мобилизовала общественный иммунитет, а взыскательность избирателей позволила праймериз «Единой России» сработать как эффективной прививке против криминала. Насколько действенной окажется эта вакцина против внедрения этого вируса во власть через партийные списки, покажут предстоящие выборы. А также, в первую очередь, позиция самой партии и правоохранительной системы. По неподтверждённой информации, Сергей Веремеенко вошёл в избирательный список «Единой России» по Тверской области под номером 6.

Роман Газенко