Туапсе, Краснодарский край, , 17:17 — REGNUM Уголовное дело по факту загрязнения акватории Черного моря в районе Туапсе Краснодарского края возбуждено следственными органами, сообщили 3 июня в пресс-службе СУ СКР по региону. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники отдела в городе Туапсе УФСБ России по краю и ОМВД по Туапсинскому району.

По версии следствия, 20 мая 2021 года лица из числа сотрудников МУП ЖКХ города Туапсе, в результате нарушения правил эксплуатации глубоководного канализационного коллектора, расположенного на расстоянии около 700 метров от берега Черного моря напротив городского пляжа, допустили загрязнение морской среды.

По данным следствия, водным биологическим ресурсам был причинен значительный вред из-за выброса нефтесодержащих продуктов. Исследования показали наличие в прибрежных водах загрязнителя, близкого по консистенции к техническому маслу или иному веществу, включающему в себя нефтесодержащие компоненты. По пробам воды назначено проведение экспертизы нефтепродуктов и ГСМ, уточнили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, 24−25 мая у берегов Туапсе в Чёрном море был зафиксирован разлив нефтепродуктов. В мэрии тогда сообщили, что нефтепродукты попали в Черное море из глубоководного выпускного канализационного коллектора.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова, комментируя ЧП, назвала возможной причиной утечки незаконную врезку либо сброс нефтепродуктов по санкционированной врезке.

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