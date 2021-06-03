Минск, , 17:16 — REGNUM Противодействие агрессивной политике США и их сателлитов стало темой переговоров директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина и председателя Комитета государственной безопасности Белоруссии Ивана Тертеля, сообщили 3 июня в пресс-службе белорусского ведомства.

«Руководители спецслужб обсудили результаты и перспективы взаимодействия в сфере обеспечения национальных интересов России и Беларуси в условиях агрессивной политики США и стран Запада на российском и белорусском направлениях», — говорится в сообщении.

Москва и Минск договорились о совместной работе по противостоянию «деструктивной деятельности Запада». Эта агрессивная политика Запада преследует цель дестабилизировать политическую и социально-экономическую ситуацию как в России, так и в Белоруссии.

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