Анкара, , 17:13 — REGNUM В трёх черноморских провинциях Турции выпал снег, сообщает 3 июня телеканал CNN Turk.

По данным синоптиков, снегом занесены горные поселения в провинциях Ардахан, Ризе и Болу, а также снегопадом накрыло горнолыжный курорт на вулкане Эрджиес в центральной провинции Кайсери.

Кроме того, сообщается о сильных дождях в соседних регионах.

При этом телеканал AHaber сообщает о пятисантиметровом слое снега на горе Олимп (Улудаг) на западе Турции.

Турецкий Генеральный департамент метеорологии призвал жителей страны соблюдать меры предосторожности и предупредил о проливных дождях на всем черноморском побережье.

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