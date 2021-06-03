Белград, , 17:20 — REGNUM В Сербии, в соответствии с результатами более 6872 проведённых ПЦР-тестов, выявили 218 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё девять человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключен 36 пациентов. Об этом 3 июня сообщает сербское новостное агентство «Политика».

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Согласно новым официальным данным, число подтверждённых случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 712 920, а количество смертельных случаев выросло до 6881.

Эпидемиологическая ситуация в Сербии становится всё более благополучной. Иммунизация на контрольно-пропускных пунктах по всей стране продолжается, и в Белграде в торговом центре «Бео» открылся новый пункт вакцинации. В этом пункте (на улице Войислава Ильича 141) граждане Сербии могут привиться вакцинами компании «Синофарм» (Китай) и «Файзер» (США).