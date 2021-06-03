Санкт-Петербург, , 17:10 — REGNUM 24-летний нападающий «Ред Булл Брагантино» и Олимпийской сборной Бразилии по футболу Клаудиньо может продолжить карьеру в России. В футболисте заинтересован санкт-петербургский «Зенит», предложивший за игрока 15 миллионов евро. Об этом 3 июня сообщило издание UOL.

Бразильский нападающий перешел в «Ред Булл Брагантино» 19 сентября 2019 года из «Понте Преты» за 437 тысяч евро. На данный момент Клаудиньо оценивается порталом transfermarkt в 11 миллионов евро. Соглашение футболиста с «Ред Булл Брагантино» рассчитано до 31 декабря 2024 года.

В прошедшем сезоне бразильской Серии А 2020 Клаудиньо принял участие в 35-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился 18-ю забитыми мячами и 6-ю результативными передачами.

Также агент футболиста Луис Фернандо Гарсия подтвердил интерес «Зенита» к его клиенту: «Интерес от «Зенита» к игроку есть. Запросов от клуба пока не было, но проводились консультации по возможному трансферу», — приводит слова Гарсии Sport24.