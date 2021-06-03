Москва, , 17:16 — REGNUM Изменения мировой экономики, негативные последствия которых на данный момент испытывает и России, начались задолго до пандемии коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Комментируя заявление первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова на Петербургском международном экономическом форуме о том, что мировая экономика столкнулась с драматическими структурными изменениями, собеседник ИА заявил, что этот процесс начался еще в 2008 году.

«Андрей Белоусов определенно прав там, где он говорит, что мировая экономика столкнулась с драматическими структурными изменениями. Да, эти изменения произошли. И эти изменения во многом завершились. Потому что процесс этот был запущен где-то в 2013—2016 годах, хотя его зарождение можно было видеть еще в 2008 году», — сказал Колташов.

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