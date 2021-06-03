Нью-Йорк, США, , 17:25 — REGNUM Этой весной в США около канадской границы полиция штата арестовала жителя небольшого поселка Брашер Фоллс, штат Нью-Йорк. Ему было предъявлено обвинение в изнасиловании. После ареста 23 марта новость разлетелась по всем Штатам, так как обвиняемым оказался 7-летний мальчик. Об этом 3 мая сообщает The New York Times.

Об обстоятельствах ареста, обвинениях или исходе дела известно совсем немного, так как документы, касающиеся детей, не подлежат разглашению. Однако арест в Нью-Йорке спровоцировал дискуссию о том, как система правосудия должна работать с несовершеннолетними преступниками в возрасте от 7 до 18 лет, чьи дела рассматриваются в семейном суде.

Новость об аресте в Брашер Фоллс ошеломила жителей, сказал Марк Питс, инспектор поселка и добавил, что практически невозможно представить, что 7-летний ребенок может быть арестован.

Согласно законам Нью-Йорка, даже 7-летний может быть осужден и отправлен в тюрьму. Это заставило многих сочувствовать «преступнику» и одновременно задуматься над тем, что нужно ввести новые законы, создать новые способы решения подобных проблем, чтобы не судить детей так же строго, как взрослых.

Напомним, в феврале в Соединённых Штатах произошёл скандальный случай. При задержании девятилетней девочки прибывшие на вызов матери ребёнка полицейские надели на несовершеннолетнюю наручники и распылили ей в лицо перцовый баллончик.