Бобров, Воронежская область, , 17:05 — REGNUM Воронежский суд признал 17-летнего подростка виновным в насильственных действиях сексуального характера и убийстве девятилетней девочки, сообщили 3 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону.

Трагедия произошла в селе 2-е Никольское Бобровского района Воронежской области. Около 17:00 25 мая 2020 года девятилетняя девочка ушла из дома и не вернулась, хватились её лишь 27 мая. По подозрению в убийстве девочки был задержан ее 16-летний сосед.

Как установлено судом и следствием, 25 мая 2020 года около 18:10 проживающий по соседству с девятилетней девочкой 16-летний парень привел ребенка в находившийся на улице Советской села заброшенный дом. Там он совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера, а затем задушил её. Тело осужденный спрятал под досками пола, позже перепрятал в находившийся в том же доме сундук.

Также установлено, что в июне 2019 года он совершил в отношении этой же девочки насильственные действия сексуального характера.

В ходе следствия обвиняемый признал вину в полном объеме, подтвердил свои показания в ходе их проверки на месте преступления.

Приговором суда подросток осужден к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

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