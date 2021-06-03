Москва, , 17:03 — REGNUM Приморская флотилия Тихоокеанского флота (ТОФ) провела в Японском море боевые тренировки, сообщает 3 июня Минобороны России.

Боевые упражнения выполнялись с участием больших десантных кораблей (БДК) «Пересвет» и «Ослябя».

В ходе учений экипажи БДК и подразделения морской пехоты отработали погрузку на корабль техники и личного состава морского десанта.

«Затем, действуя в море, корабли поочередно нанесли серию артиллерийских ударов по сложным мишенным позициям на берегу, которые имитировали долговременные огневые точки, технику и личный состав условного противника», — указано в сообщении военного ведомства.

Отмечено, что БДК «Пересвет» использовал 122-мм корабельную реактивную систему залпового огня «Град-М» для уничтожения учебных целей.

Кроме того, экипажи отработали отражение воздушного нападения и провели артиллерийские стрельбы по воздушной цели и буксируемому щиту, имитирующему надводный корабль противника, а также провели учения по противоминной обороне, поразив макеты плавающих морских мин.

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