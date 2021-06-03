Калуга, , 17:08 — REGNUM Соглашение о намерениях по строительству в Калужской области фармацевтического завода по производству парентерального питания, которое вводится внутривенно, если пациент не в состоянии самостоятельно принимать пищу, было подписано 3 июня в рамках работы XXIV Петербургского международного экономического форума. Реализация соглашения позволит привлечь в экономику региона около двух миллиардов рублей и создать 250 новых рабочих мест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Губернатор Владислав Шапша и учредитель, президент АО «ФармАсинтез» Викрам Сингх Пуния. Admoblkaluga.ru

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Подписи под документом поставили губернатор Владислав Шапша и учредитель, президент АО «ФармАсинтез» Викрам Сингх Пуния. В настоящее время препараты парентерального питания в стране не производятся, и фактически 95% процентов продукции на рынке — это импорт, хотя в препаратах нуждаются большое количество пациентов.

«Фармацевтический кластер был создан за последние десять лет с нуля. В него сегодня входят 67 предприятий. Это то направление, которое и дальше будет развиваться на территории Калужской области. Я думаю, что в ближайшем будущем доля налогов в доход областного бюджета от фармацевтической отрасли станет ведущей», — отметил Владислав Шапша.

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